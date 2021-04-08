У п'ятизірковому luxury-готелі Kharkiv Palace сьогодні проходить статусний Mintrans Forum про розвиток інфраструктури міст, який підтримує міська влада і DCH Олександра Ярославського, кому належить і сам готель.

Перед гостями Mintrans Forum виступають в.о. мера Харкова Ігор Терехов, власник і президент DCH Олександр Ярославський, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, заступник міністра фінансів України Олександр Кава і глава Укравтодору Олександр Кубраков. "Харків поставив за мету перейти на європейський вигляд і здійснити модернізацію у всіх сферах життя", — сказав у вітальному слові Терехов.

У роботі форуму також візьмуть участь мери Черкас, Чернігова, Луцька, Маріуполя, Краматорська керівники Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, дипломати. До програми включена дискусійна панель мерів під егідою Асоціації міст України, також запланований до підписання відповідний тематиці заходу документів.

Читайте такожЯрославський вважає, що Україні час перейти від заяв та тендерів до робіт з розвитку дорожньої інфраструктури

Крім того, міська влада Харкова підпише Меморандум про співпрацю з турецькою корпорацією Karsan, в рамках якого для потреб громадського транспорту Харкова планується закупити сучасні автобуси. Kharkiv Palace. З тильного боку припарковані три види таких низькопідлогових автобусів.

Серед тем Mintrans Forum — перспективи розвитку муніципальної інфраструктури України, міжнародні програми та інші джерела фінансування відповідних проектів, діджиталізація міських систем управління, енергоефективність та ін. Гості представляють такі сфер бізнесу як транспорт і логістика, банки та інвестфонди, промислові компанії, IT, девелопмент і будівництво, сервісні напрямки.

Крім того, сьогодні відбудеться перша національна панель індустріальних парків України. У гості до харківської Кремнієвої долини - "Екополісу ХТЗ" приїдуть представники iPark і Bila Tserkva, які разом з владою та інвесторами обговорять можливості цього формату бізнес-систем в Україні. Нагадаємо, що «Екополіс ХТЗ» — це бізнес-парк нового покоління, який розвиває DCH Олександра Ярославського. У його складі, зокрема, передбачений Індустріальний парк, ядром якого став Харківський тракторний завод. "Екополіс ХТЗ «планує до 2033 р. залучити близько $1 млрд. І є серцем національного проекту "Українська Кремнієва Долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського займаються в Харкові Ярославський і місцева влада.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар