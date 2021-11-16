Вранці правоохоронці прийшли до нардепа з обшуком.

В Офісі генерального прокурора повідомили, в рамках якої справи проводять обшук у народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Так, у прес-службі Офісу генпрокурора кореспонденту УНІАН повідомили, що обшук проводять у рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киві.

За словами політика, обшук проходять в будинку, де живе його дитина зі своєю матір'ю. Нардеп вважає, що його переслідують за політичну позицію.

Читайте такожСкандального Киву "розстріляли" у відповідь на його провокацію з портретом Бандери (відео)Нагадаємо, місяць тому, 16 жовтня, Ілля Кива записав ролик, на якому він стріляє з автомата в повітря в парку, відзначивши річницю вбивства Бандери співробітником КДБ Богдана Сташинського.

Згодом за фактом стрілянини з вогнепальної зброї проти нардепа відкрили справу.

Крім того, за заявою мера Києва Віталія Кличка, за привітання членом ОПЗЖ президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, проти Киви відкрили кримінальне провадження за статтею про держзраду.

Автор: Антоніна Доломанжи