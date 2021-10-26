Проте підозру нардепу ще не вручали.

За фактом стрілянини народного депутата Іллі Киви з автоматичної зброї порушено кримінальне провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат , то я про це говорю", - сказала вона.

Також на уточнююче запитання, чи порушено справу саме по цьому факту, Венедіктова відповіла ствердно. І додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра. "А на сьогодні це передчасне питання", - підсумувала вона.

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Депутат у ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці посеред парку. Кива пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

Себе Кива назвав "лідером антифашистського руху", "внуком Героя Радянського Союзу", котрий "не міг не залишити непоміченим подію, яке поставило крапку".

Він заявив, маючи на увазі вбивство, що "так має бути з кожним, хто сповідує фашизм і йому прислужує".

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива зробив кілька пострілів з автомату, а в цей час за його спиною запустили феєрверк.

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Автор: Дмитро Хилюк