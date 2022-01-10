Українська сторона висловила сподівання на продуктивний і результативний діалог.

У Києві сьогодні ввечері розпочалася зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини та Франції в рамках "нормандського формату".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, в зустрічі беруть участь керівник Офісу Андрій Єрмак, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, які прибули в Україну з візитом.

Зазначається, що на початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог.

Як відомо, зустрічі в "нормандському форматі" не проводились уже більше року. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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