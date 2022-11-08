Вперше Королевська обралася до Ради в 2006 році. З того часу у жодній своїй декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Журналісти з'ясували, що народна депутатка України Наталія Королевська, обрана за списком нині забороненої ОПЗЖ, володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не декларувала 16 років.

Як йдеться у розслідуванні "Схем", йдеться про земельну ділянку та будинок у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. Королевська - їхня власниця з 2005-го року.

ЗМІ зазначають, що нерухомість нардепки розташована у курортній зоні поблизу лісу.

"Схеми" звернулися до Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в РФ. На час публікації новини відповіді від нардепки немає.

Де наразі перебуває Наталія Королевська

Як повідомляла "Українська правда", народна депутатка виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення. За інформацією видання, вона 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія). З лютого Королевська не відвідує засідання Верховної Ради.

За інформацією видання "Схеми", наразі Наталія перебуває у Німеччині. Джерела у ВР стверджують, що там вона проходить лікування.

На запит журналістів "Схем" в апараті Ради відповіли, що їм необхідно 20 додаткових змін для з'ясування причин, з яких Королевська не ходить до парламенту.

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