Це можна буде зробити у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроекту №7194.

Конфіскувати активи народного депутата України, близького друга та кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука наразі законодавство України не дозволяє.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, інформує Telegram-канал НАЗК.

Разом з тим, за його словами, очікується прийняття найближчим часом законопроекту, який дозволить це зробити.

"Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроекту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", – зазначив Новіков у коментарі програмі "СХЕМИ".

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК), яку правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня його затримали. Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

У листопаді 2021 року "Схеми" розказали, зокрема, про головний маєток Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Зазначалось, що комплекс розташований у лісі на півночі Києва, на колишній території державних дач, яку було приватизовано. Маєток має два ліфти та понад сотню окремих приміщень площею понад 2 тис. квадратних метрів. У маєтку є шубосховище, склад картин, камінна, перукарня, власна церква, кімнати для покоївок, басейн, тренажерна зала, пункт спостереження охорони та ще низка об’єктів.

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