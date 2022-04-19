Російські пропагандисти раніше наполягали на обміні Медведчука на двох затриманих британських військових, що воювали у складі ЗСУ.

Речник російського президента Дмитро Пєсков не став коментувати пропозицію нардепа Віктора Медведчука до Путіна і Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

У коментарі російським ЗМІ Пєсков уточнив, що відео СБУ в Москві бачили.

"У Кремлі бачили оприлюднене СБУ відеозвернення Медведчука, проте ніякої реакції поки немає", - відповів речник Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Секретар РНБО Олексій Данілов згодом додав, що такий обмін "буде відбуватися за посередництва третьої сторони".

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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