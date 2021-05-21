Ляшко анонсував масштабну вакцинацію від коронавірусу.

Віктор Ляшко, який напередодні очолив вітчизняне МОЗ, назвав головним пріоритетом свого перебування на посаді перші 100 днів - вакцинацію п'яти мільйонів українців від коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24" перед початком першого робочого дня на новій посаді, пише "Сьогодні".

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"Мету амбітну поставлено - ввести 10 мільйонів доз, тому працюємо над цим. Саме це пріоритет - за 100 днів", – сказав Ляшко.

Тим часом у провладній "Слузі народу" вже назвали умову для можливої відставки Ляшка із займаної посади.

"Якщо міністр цього не зробить - він піде у відставку", - заявила нардеп Ірина Верещук в ефірі "Україна 24".

Раніше Ляшко також заявив, що ставить перед собою мету до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 всіх бажаючих.

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Автор: Юрій Годован