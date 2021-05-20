Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ставить перед собою ціль до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 усіх охочих.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.
Після того, як Верховна Рада призначила Ляшка новим міністром, він склав присягу та був представлений колективу МОЗ.
«Відсьогодні, продовжую свою роботу у Міністерстві охорони здоров’я у статусі очільника. Для мене, це, в першу, чергу відповідальність. Вже найближчим часом я представлю команду заступників, але запевняю, що це будуть люди які поділяють мої принципи в роботі - працюють відповідальна, прозоро і ставлять перед собою високі цілі. Вважаю усіх нас єдиною командою, і буду намагатися, сприяти максимальній реалізації вашого потенціалу» - зазначив міністр.
Читайте такожЛяшко: пандемія COVID-19 ще не завершилась, і вона не остання
Кадрові ротації у МОЗ
- 18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
- 19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.
- 19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.
- Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.
- Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram