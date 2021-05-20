Після того, як Верховна Рада призначила Ляшка новим міністром, він склав присягу та був представлений колективу МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ставить перед собою ціль до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 усіх охочих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

Після того, як Верховна Рада призначила Ляшка новим міністром, він склав присягу та був представлений колективу МОЗ.

«Відсьогодні, продовжую свою роботу у Міністерстві охорони здоров’я у статусі очільника. Для мене, це, в першу, чергу відповідальність. Вже найближчим часом я представлю команду заступників, але запевняю, що це будуть люди які поділяють мої принципи в роботі - працюють відповідальна, прозоро і ставлять перед собою високі цілі. Вважаю усіх нас єдиною командою, і буду намагатися, сприяти максимальній реалізації вашого потенціалу» - зазначив міністр.

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Кадрові ротації у МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.

Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

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Автор: Денис Прядко