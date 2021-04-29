Раніше президент України ініціював зустріч з російським колегою у Ватикані.

В ході особистої зустрічі президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть обговорити "модернізацію" Мінських угод, зокрема в контексті банківської системи окупованих територій Донбасу.

Таку думку висловив радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

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"Чому президент постійно говорить про необхідність їх модернізувати, залучати ще партнерів? Тому, що не виконується, наприклад, 8 пункт додаткових заходів від 12 лютого 2015 року, там, де повернення банківської системи України на окуповані Росією території. Там же рублева система, вона була встановлена у вересні 2015 року. У цьому плані Мінські угоди, скільки б росіяни не говорили, що вони узгоджені ООН, вже не працюють з вересня 2015 року. Вони вимагають домодернізації. Це просто один приклад, проти якого росіяни нічого не можуть заперечити", - зазначив Арестович.

Він додав, що" таких пунктів багато"і це, можливо, буде одним з головних питань оновлення Мінських угод, щоб їх можна було виконати як такі". Говорячи про можливість зустрічі глав двох країн у Ватикані, Арестович висловив переконання, що Зеленський впевнений у підтримці з боку міжнародних партнерів.

Можливість зустрічі Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

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Автор: Юрій Годован