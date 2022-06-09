Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що у Британії немає права говорити Україні, як закінчити цю війну.

Великобританія готова надати Україні озброєння з великою дальністю, попри те, що це питання викликало досить активні дискусії.

Таку думку в інтерв'ю НВ висловила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Військова підтримка, що надається Великобританією Україні, надається, щоб країна могла захистити себе. Наприклад 6 червня 2022 року з'явилася заява про ракетні комплекси великої дальності, які надаються Україні у відповідь на український запит про допомогу, щоб країна могла захищатися", - зазначила посол.

Сіммонс також зазначила, що війна в Україні має закінчитися якомога швидше.

"Безумовно, всі хотіли б, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я хочу, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я зустрічала батьків, які втратили дітей в Маріуполі, і це нестерпно. Звичайно, війна має закінчитися", - зазначила посол.

Разом з тим, говорячи про те, чи має Україна йти на компроміси та поступки агресору, посол зазначила, що це питання буде вирішувати тільки Україна і ніхто не має права вказувати їй, як закінчувати цю війну.

"Україна захищає свою суверенну територію і це українці мають вирішувати, коли, на їхню думку, правильний час закінчити війну і як вони хочуть це зробити. Ми, у Великобританії, не маємо права говорити Україні, що вони повинні або не повинні робити, щоб припинити цю війну. Це їхня війна. Коли українці скажуть нам, що вони хочуть вести переговори, і вони думають, що прийшов час, тоді ми надамо підтримку цим переговорам або, якщо вони хочуть домовитися про припинення вогню в будь-який момент, і вони говорять нам, що це те, що вони хочуть робити, тоді ми їх підтримуємо. До тих пір у нас немає права говорити Україні, як закінчити цю війну", - зазначила посол.

Війна в Україні та посол Британії:

Сіммонс 29 квітня 2022 року повернулася до Києва у зв'язку з відновленням роботи посольства в столиці України.

11 травня посол Британії Сіммонс побувала в Ірпені.

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