Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що група працює в закритому режимі, аби "ніщо не заважало пошуку оптимальних і фахових варіантів виходу із ситуації".

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк сподівається, що до 1 грудня депутатська робоча група розробить законопроекти щодо відновлення антикорупційного законодавства.

Про це вона написала у Facebook.

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"Що стосується відновлення антикорупційного законодавства та розв'язання конституційної кризи. Над цим працює робоча група парламенту", - зауважила віце-спікер.

При цьому вона нагадала, що складу групи входять представники всіх депутатських фракцій та груп, а також трьох профільних комітетів ВР.

"Засідання групи відбувається в закритому режимі, аби ніщо не заважало пошуку оптимальних і фахових варіантів виходу із ситуації. При деяких умовах, як зазначала місія Пета Кокса, такий формат роботи депутатів є необхідним і прийнятним в європейських парламентах", - повідомила Кондратюк.

Вона сподівається, що до 1 грудня робоча група "напрацює і представить суспільству відповідні законопроекти".

"Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза", - додала заступник голови ВР.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков зазначив, що законопроект №4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Надя Пришляк