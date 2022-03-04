Високий представник ЄС зазначив, що санкції запровадженні з метою послабити російську економіку і зміцнити позицію України на переговорах з РФ.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що санкції Європейського Союзу не покликані змінити режим президента Володимира Путіна в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після надзвичайного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Санкції не для того, аби спровокувати зміну режиму у Росії. Навпаки, санкції були викликані війною. І мета - послабити російську економіку, змусити російську економіку відчути вагу наслідків і зміцнити позицію українців на майбутніх переговорах, але нічого не має відношення до зміни режиму. Це не питання", - заявив Боррель.

Водночас, Високий представник ЄС наголосив, що в Україні відбувається війна режиму президента РФ Володимира Путіна, а не війна російського народу.

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