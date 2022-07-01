На засіданні виступив президент України Володимир Зеленський та онлайн- президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, присутні посли ЄС.

У залі Верховної Ради встановили прапор Європейського Союзу у зв’язку з наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Про це зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

"До сьогоднішнього ранку у мене було дві мрії. Перша - коли в залі Верховної Ради, поруч із жовто-блакитним стягом України, майорітиме прапор Європейського Союзу! Друга - коли я нарешті зніму військовий однострій та одягну білу сорочку з костюмом, аби проводити пленарні засідання у мирному парламенті. Перша мрія вже збулась. Значить і друга здійсниться. Обов’язково!", - написав Стефанчук.

Він додав, що Верховній Раді пасує прапор Євросоюзу "і за кольором, і за сенсом".

Своєю чергою заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що у парламенті на засіданні виступив президент України Володимир Зеленський та онлайн президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"На виступі присутні посли ЄС", - зазначив також він.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Зокрема, ЄК визначила сім умов, які має виконати Україна.

23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

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