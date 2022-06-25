Україна стала членом на вступ до Євросоюзу безумовно, зазначила віце-прем’єр-міністр.

Про ймовірне відкликання в України статусу кандидата на членство в Євросоюзі не йдеться.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Рішення Євроради, яке було ухвалене 23 червня, відмінне від тієї рекомендації, яку надала Єврокомісія. Тому що статус кандидата ми отримали безумовно... Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов'язані з членством", - зазначила вона.

Стефанішина уточнила, що ці сім умов не прив'язані до рішення про статус кандидата.

На запитання, чи йдеться про можливість відкликання статусу кандидата за умови невиконання певних умов, віце-прем'єрка відповіла наступне: "Ні. Україна отримала статус кандидата і крапка".

Вона додала, що виконання цих семи умов дозволить почати перемовини про вступ до ЄС.

За словами Стефанішиної, усі ці умови мають дуже важливий політичний характер, тому важко визначитися, яку із них виконати найскладніше.

"Позитив у тому, що ми вже по кожному із цих напрямків щось зробили. І буквально у найближчі три дні президент схвалить дорожню карту реалізації кожного із семи пунктів", - наголосила вона.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Зокрема, ЄК визначила сім умов, які має виконати Україна.

23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Вас також можуть зацікавити новини: