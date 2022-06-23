Він подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів Європейського союзу надати Україні статус кандидата.

Про це голова української держави написав у Twitter.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС", - зазначив глава держави.

Він подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

"Майбутнє України – в ЄС", - наголосив Зеленський.

Також президент записав коротке відеозвернення до українців.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський поставив підпис заявкою на членство України в ЄС. Статус кандидатів на вступ до об'єднання держав також захотіли отримати Молдова й Грузія.

17 червня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджувала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати українській державі статус кандидата в Євросоюз.

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС.

23 червня у Брюсселі ухвалили історичне рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі. До цього дня українці йшли 18 років.

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