Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів Європейського союзу надати Україні статус кандидата.
Про це голова української держави написав у Twitter.
"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС", - зазначив глава держави.
Він подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав Євросоюзу за підтримку.
"Майбутнє України – в ЄС", - наголосив Зеленський.
Також президент записав коротке відеозвернення до українців.
Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський поставив підпис заявкою на членство України в ЄС. Статус кандидатів на вступ до об'єднання держав також захотіли отримати Молдова й Грузія.
17 червня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджувала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати українській державі статус кандидата в Євросоюз.
23 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС.
23 червня у Брюсселі ухвалили історичне рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі. До цього дня українці йшли 18 років.