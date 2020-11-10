За словами голови фракції СН, президент проводить наради у віддаленому режимі через спеціальний захищений онлайн-термінал.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як президент України Володимир Зеленський працює на самоізоляції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а у нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю... В такому режимі він планує працювати безперервно", - розповів Арахамія.

Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем'єром у віддаленому форматі.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор: Тетяна Поляковська