Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як президент України Володимир Зеленський працює на самоізоляції.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
"Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а у нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю... В такому режимі він планує працювати безперервно", - розповів Арахамія.
Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем'єром у віддаленому форматі.
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