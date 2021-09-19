Федір Веніславський зазначив, що в Європарламенті вже застерегли Москву.

Поточні вибори в Державну думу Російської Федерації міжнародна спільнота може не визнати. Причина тому - залучення до виборів жителів ОРДЛО.

Про це розповів народний депутат з фракції "Слуга народу" і представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський в ефірі на телеканалі "Україна 24".

"Будь-які реакції з боку органу державної влади на факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях завжди є дієвими. Тобто потрібно оцінювати ці обставини, оцінювати в комплексі. І треба дивитися, яким чином реагують міжнародні інституції, в тому числі ООН і Європарламент, з приводу тих чи інших подій, які ми зараз з вами обговорюємо", - заявив політик.

При цьому він нагадав, що Європарламенті застерегли Москву від порушення основоположних принципів виборчого права на виборах до Держдуми РФ. За його словами, цими виборами Кремль намагається показати, що на окупованих українських територіях живуть росіяни.

Читайте також"Путінські посіпаки": під російським посольством у Києві біженець з РФ влаштував одиночний пікет"Оскільки в цьому випадку мова йде про виборчий процес в широкому сенсі в Державну думу, яка вибирається, в тому числі за участю політичних партій, то розмежувати ту частину народних обранців Державної думи, які будуть обрані за участю громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в принципі буде неможливо. Тому, звичайно, необхідно поставити питання про легітимність всієї Державної думи", - підсумував Веніславський.

Голосування на виборах до Держдуми РФ: що відомо

18 вересня в Росії завершився другий з трьох днів голосування на виборах до Державної Думи, на яких можуть голосувати як жителі окупованого Криму, так і Донбасу.

Раніше, 16 вересня, ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін заявляв, що окупаційна влада організовує 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, а також спрощений прикордонний контроль для охочих проголосувати на виборах в РФ. Крім того, жителям окупованих територій України дозволено голосувати дистанційно через російський портал "держпослуги". Однак, щоб проголосувати, вони повинні мати російське громадянство.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованого Донбасу отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова, на окупованому Донбасі паспорти РФ вже отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

На останньому засіданні 17 квітня РНБО вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Автор: Анастасія Горбачова