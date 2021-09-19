Вибори депутатів Держдуми РФ VIII скликання проходять 17-19 вересня.

У посольстві РФ в Києва та в Генконсульствах Росії у Львові, Одесі та Харкові відкрилися виборчі дільниці для виборів депутатів Держдуми РФ.

Про це повідомляється на сайті Посольства РФ в Україні. Дільниці відкрилися о 8 ранку 19 вересня.

Вибори депутатів Держдуми РФ VIII скликання проходять 17-19 вересня. Вибори здійснюються згідно зі змішаною виборчою системою: за партійними списками (225 депутатів) та одномандатними округами (225 депутатів).

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Незалежні спостерігачі та ЗМІ повідомляють про численні порушення. Зокрема - про зникнення та "вкиди" бюлетенів.

Крім того, влада блокує проект опозиції "розумне голосування", спрямований на зниження результатів партії влади "Єдина Росія" і провладних кандидатів.

Автор: Дмитро Захаров