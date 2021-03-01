Заступник керівника ОП зазначив, що українське суспільство відчуває несправедливість і з ним "треба говорити".

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов закликає суддів пояснювати на судових сайтах мотиви ухвалення рішень, які викликають резонанс у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

«Хочу виразити превеликий жаль з приводу тих подій, які відбуваються останнім часом в державі через призму окремих судових рішень. Коли в судову систему або в судове рішення домішується політика і надзвичайна емоція людини, яка не знає саму суть процесу, - це перетворюється на дуже небезпечне явище, якому стає дедалі усе складніше запобігати», - сказав Смирнов.

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Заступник керівника ОП звернувся до представників судової влади.

«Розумію, що суд не зобов'язаний пояснювати мотиви прийняття свого рішення. Але за останні сім років, з яких п'ять було дуже активно приділено судовій реформі, створенню органам кваліфікаційного добору, кваліфікаційного оцінювання, коли всі судді країни були змушені пройти кваліфікаційне оцінювання, я звертаюся до суддів з одним простим проханням - знайдіть спосіб комунікації через доступні джерела інформації. Маються на увазі сайти органів судової влади для того, щоб трішки пояснити мотиви прийняття рішень», - наголосив Смирнов.

Смирнов зазначив, що українське суспільство відчуває несправедливість і з ним «треба говорити». За його словами, це залежить не тільки від судів, але і від усіх гілок влади в країні.

При цьому, Смирнов зазначив, що судді мають повне право сказати «ні» працівникам правоохоронних органів, прокурорам.

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«Не бійтеся цього робити, ніколи. Майте свою думку, майте свою позицію, відстоюйте її. Тому що всі резонансні справи, вони не виникають звідки-небудь. Їх вам приносять ці самі правоохоронні органи, які відповідають за якість, за законність і за допустимість зібраних доказів», - заявив Смирнов.

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Автор: Віталій Саєнко