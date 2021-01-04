Богдан Петренко

Злив «прослушки» з кабінету колишнього очільника білоруського КДБ Вадима Зайцева говорить про те, що режим Лукашенка міг бути причетним до вбивства Павла Шеремета в Україні.

Лукашенка уже двадцять років звинувачують у вбивстві колеги Шеремета - Дмитра Завадського (до речі, його викрали (а пізніше і вбили) саме перед зустріччю з Шереметом). А розмови про існування «ескадронів смерті» в Білорусі почались ще наприкінці 90-х, коли один за одним зникли Захаренко, Гончар і Красовський - головні на той час опоненти Лукашенка. В його ж режимі, за дивних обставин, вмирають й інші політики, зокрема, Геннадій Карпенко (відомий у тому числі тим, що ініціював збір підписів депутатів білоруського парламенту за імпічмент президента).

Записи лише опосередковано говорять про те, що спецслужби Білорусі обговорювали можливість фізичного знищення відомого журналіста

Чому українські правоохоронці не пішли відразу білоруським слідом у слідстві про Шеремета? А хто сказав, що не йшли? На початку це була одна із версій убивства. Подивіться старі матеріали. Питання у тому, що тодішні відносини України й Білорусі були значно кращими, ніж зараз, і, ймовірно, вирішили не псувати стосунки. Тобто, політично пригальмували розслідування цього напрямку. Ба більше - йдеться про країну, на території якої працювала Тристороння контактна група.

Чи є записи, які оприлюднені, прямим доказом про участь Лукашенка чи його «ескадронів смерті» у вбивстві Павла Шеремета. Ні, таким доказом вони не можуть бути. І це навіть без логічного в таких випадку сумніву: а чи є ці записи справжніми, а точніше - чи можна довести їхню справжність у суді. Записи лише опосередковано говорять про те, що спецслужби Білорусі обговорювали можливість фізичного знищення відомого журналіста. За чотири роки до його вбивства. Тож поки що варто з’ясувати справжність записів. А потім – відновити розслідування і пошук інших доказів «білоруського сліду».

Сама по собі поява таких записів може призвести до загострення протистоянь між владою та патріотичною опозицією в Україні

Для чого записи з’явились саме зараз? Вони точно не призведуть до того, що завтра звинувачення з Антоненка та інших, яких обвинувачують у вбивстві Шеремета, будуть зняті. По-перше, є юридична складова, яка поки що сумнівна. А, по-друге, є політичний чинник. Тобто, визнання власної вини. На це навряд чи швидко підуть у поліції, бо це відіб'ється на іміджі тих, хто був на презентації розслідування. А ось сама по собі поява таких записів може призвести до загострення протистоянь між владою та патріотичною опозицією в Україні.

Та навряд чи головна мета появи цих записів - це лише українська політика. Не виключено, що таким чином міжнародні політичні актори намагаються грати опозиційними настроями в Білорусі. Зокрема, стимулювати протести після новорічних свят. Враховуючи, що захід надто інертно реагує на білоруське питання, єдиний, хто міг би бути зацікавленим у продовженні білоруських протестів – це Кремль. Кремль, який розуміє, що Лукашенко знову почне віддалятись і «забивати» на домовленості Росією, коли протести закінчаться. І Кремль, якому потрібні тривалі, але неуспішні акції опозиції в Білорусі, щоб нав’язувати власному народу зневіру в протестному русі.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

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