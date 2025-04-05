За наказом Зеленського: СБУ з поліграфом розслідує витік проєкту угоди США про надра, - FT

Президент доручив спецслужбі з'ясувати, хто злив документ. Перевіряють працівників кількох міністерств.

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести внутрішнє розслідування щодо витоку конфіденційної інформації про останню пропозицію США щодо корисних копалин. Як повідомляють урядовці, у справі задіяні поліграфні перевірки, пише Financial Times.

Розслідування триває на тлі дедалі більших розбіжностей між Києвом і адміністрацією Дональда Трампа стосовно умов угоди, яка стосується стратегічно важливих природних ресурсів і енергетичної інфраструктури України.

Чиновники в Києві зазначають, що нові вимоги Вашингтона стали для них несподіванкою, а деякі положення ініціативи вони вважають політично неприйнятними — передусім через загрозу суверенітету та економічної незалежності країни.

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Цього тижня Дональд Трамп публічно розкритикував Зеленського, звинувативши його в тому, що той "намагається відмовитися" від угоди. За словами Трампа, президент України може зіткнутися з "великими проблемами", якщо найближчим часом не підпише документи.

В рамках розслідування вже було перевірено на детекторі брехні співробітників декількох міністерств. Проте, скільки саме осіб допитано та до яких саме структур вони належать, уряд не розкриває.

Офіс президента України утримався від коментарів, а СБУ в офіційній заяві підкреслила, що діє згідно з чинним законодавством, "захищаючи безпеку України", і не розголошує частину інформації через її чутливість.

Попри те, що поліграф є суперечливим інструментом, а його точність часто ставиться під сумнів, українські правоохоронці регулярно застосовують його — як у кримінальних справах, так і, наприклад, під час перевірки іноземців, які прагнуть вступити до лав ЗСУ.

Розслідування було ініційоване після того, як 26 березня опозиційний депутат Ярослав Железняк оприлюднив подробиці проєкту угоди, посилаючись на копію, яка нібито опинилася в нього на руках. Наступного дня Financial Times також опублікувала зміст документа, який отримала окремо.

Коментуючи витік 28 березня, Зеленський на брифінгу для заявив: "Мені цікаво, хто передає цю інформацію".

Що передбачає новий проєкт?

Оновлена пропозиція американської сторони суттєво відрізняється від попередньої рамкової угоди, яку було погоджено в лютому. Її скасували після того, як Зеленський, Трамп та Джей Ді Венс зустрілися в Білому домі.

Утім, у новій версії документа досі відсутні будь-які офіційні гарантії безпеки для України. Міністр фінансів Трампа Скотт Бессент пояснив це тим, що інвестиції США у ключову сферу корисних копалин самі по собі нібито стануть стримуючим фактором для Росії. Цю логіку в Києві не поділяють.

Переглянуті умови вписуються в загальний план Трампа щодо завершення війни та, як він вважає, компенсації США за підтримку Києва. Серед іншого, Трамп наполягає на тому, щоб кошти, виділені як військова допомога, розглядалися як кредити, які мають бути повернені. Минулої п’ятниці Зеленський публічно відкинув цей підхід.

Документ передбачає створення спільної наглядової ради, яка керуватиме доходами від нафтових, газових і мінеральних ресурсів - практично по всій території України. У Києві це викликало побоювання щодо передачі контролю над стратегічними активами іноземним гравцям, а також - загрозу для подальшої інтеграції з ЄС.

"Ми не можемо прийняти жодну домовленість, яка підриває наш шлях до ЄС", - наголосив Зеленський минулого тижня.

Він також повідомив на брифінгу, що урядовці та юристи зараз працюють над внесенням змін до американської пропозиції. Ці зміни мають бути подані на розгляд адміністрації Трампа в оновленому проєкті документа перед візитом української делегації до Вашингтона наступного тижня.

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