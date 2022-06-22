Україна вже готується до наступних кроків після надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу та виконання необхідних рекомендацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
За її словами, усі країни Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, є повний консенсус 27 лідерів.
"Ми очікуємо, що рішення буде ухвалено з самого ранку 24 червня. Враховуючи високий рівень консенсусу, який є на даний момент, можливо навіть таке рішення буде ухвалене завтра ввечері. Ми готуємося вже до виконання умов, які оприлюднені та зафіксовані у висновку Європейської комісії, яка також рекомендувала надати Україні статус кандидата і передбачила, що є кілька рекомендацій, які необхідно реалізувати для того, щоб переходити до наступних етапів перемовин. Ми вже готуємо дорожню карту реалізації цих рекомендацій, яка невдовзі буде представлена та затверджена президентом України", - сказала вона.
Вона також пояснила, що статус кандидата, окрім важливого політичного сигналу, надає Україні абсолютно інший статус у відносинах з ЄС.
"Зокрема, ми як країна кандидат отримуємо доступ до структурних фондів ЄС", - додала віце-прем'єр-міністр.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата в ЄС.
Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.