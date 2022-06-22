За її словами, усі країни Європейського Союзу підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, є повний консенсус 27 лідерів.

Україна вже готується до наступних кроків після надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу та виконання необхідних рекомендацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, усі країни Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, є повний консенсус 27 лідерів.

"Ми очікуємо, що рішення буде ухвалено з самого ранку 24 червня. Враховуючи високий рівень консенсусу, який є на даний момент, можливо навіть таке рішення буде ухвалене завтра ввечері. Ми готуємося вже до виконання умов, які оприлюднені та зафіксовані у висновку Європейської комісії, яка також рекомендувала надати Україні статус кандидата і передбачила, що є кілька рекомендацій, які необхідно реалізувати для того, щоб переходити до наступних етапів перемовин. Ми вже готуємо дорожню карту реалізації цих рекомендацій, яка невдовзі буде представлена та затверджена президентом України", - сказала вона.

Вона також пояснила, що статус кандидата, окрім важливого політичного сигналу, надає Україні абсолютно інший статус у відносинах з ЄС.

"Зокрема, ми як країна кандидат отримуємо доступ до структурних фондів ЄС", - додала віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата в ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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