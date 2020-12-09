Глава МЗС зустрінеться з новообраним президентом Молдови.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9-10 грудня здійснить робочий візит до Республіки Молдова.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

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«Візит підтвердить готовність України та Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Планується, що Кулеба зустрінеться з новообраним президентом Майєю Санду й міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

Вони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Вибори у Молдові: що відомо

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.

На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.

Нині державою досі керує Ігор Додон – друг російського президента Володимира Путіна. У своїй політиці він дотримувався прокремлівської позиції, зокрема назвав Крим «російським». Це стало причиною чотирирічної паузи у відносинах Києва і Кишинева.

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Автор: Віталій Саєнко