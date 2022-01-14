Росіяни стурбовані появою Альянсу на кордонах.

Міністр закордонних справ РосіїСергій Лавров заявив про "червоні лінії" в питанні України і НАТО. І йдеться не тільки про можливий вступ до Альянсу.

Заяву Лаврова процитувало російське видання "РИА Новости".

"Категорично неприйнятна поява Альянсу на російських кордонах, це справжня червона лінія", - заявила Лавров.

"Навіть якщо Україна не вступить в НАТО, поява там ударних озброєнь і військових баз США на Азовському морі - це друга червона лінія", - додав глава російського відомства.

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Переговори РФ-НАТО щодо України

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали РФ вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Пізніше генсек НАТО Йенса Столтенберга заявив, що Північноатлантичний альянс вже прийняв рішення про членство України і Грузії, і Російська Федерація не має права втручатися в це питання.

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