Україна на шляху до вступу в НАТО має зосередитися на реалізації того, що передбачено програмою розширеного партнерства.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua.
"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив Понсен.
За його словами, для отримання ПДЧ і членства в НАТО Україна має збудувати довкола себе консенсус.
"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.
Таким чином, Україні слід зосередитися на внутрішньому процесі реалізації реформ.
"І НАТО готове допомогти. Франція як член Альянсу також допомагає Україні зміцнити свій потенціал, включаючи військовий", - резюмував посол.
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Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- Зеленський в інтерв`ю Axios, яке у лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
- 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.
- 25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.
- 6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.
- 9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.
- 11 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери НАТО на саміті мають підтвердити політику "відчинених дверей" для України і Грузії.
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