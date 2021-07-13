Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні.

Україна на шляху до вступу в НАТО має зосередитися на реалізації того, що передбачено програмою розширеного партнерства.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив Понсен.

За його словами, для отримання ПДЧ і членства в НАТО Україна має збудувати довкола себе консенсус.

"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.

Таким чином, Україні слід зосередитися на внутрішньому процесі реалізації реформ.

"І НАТО готове допомогти. Франція як член Альянсу також допомагає Україні зміцнити свій потенціал, включаючи військовий", - резюмував посол.

Читайте такожЗ 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для членства України - Кулеба

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Зеленський в інтерв`ю Axios, яке у лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

11 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери НАТО на саміті мають підтвердити політику "відчинених дверей" для України і Грузії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій