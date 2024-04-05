Республіканці мають активізуватися, оскільки Росія, найімовірніше, піде на Харків у травні або червні.

Київ очікує, що Конгрес США все ж ухвалить рішення про виділення допомоги Україні. В Офісі президента України вважають, що наближається критичний момент.

Глава ОПУ Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico зазначив, що не може повірити, що республіканці забудуть президентство Рейгана в 1981-1989 роках і його хрестовий похід у холодній війні проти "імперії зла" Москви.

"Я не вірю, що хтось, хто представляє партію Рональда Рейгана, відмовиться від України. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і всі, хто розуміє, будуть продовжувати підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно і повинні бути зупинені", - заявив Єрмак.

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На його думку, допомога Україні все ж буде схвалена. При цьому він не уточнив, коли це станеться, але наполягає, що рішення має бути ухвалено найближчим часом.

"Поки ж це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що допомога буде ухвалена цього місяця, тому що Україна наближається до критичного моменту", - сказав він.

За словами Єрмака, удари, яких зазнала Україна за останні три тижні, є частиною кампанії, спрямованої на те, щоб послабити країну перед російським наступом.

Крім того, він вважає Харків найімовірнішою метою наступу росіян.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть початися наприкінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути готові до цього", - сказав Єрмак. "Нам, як і раніше, вкрай необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста".

Очільник ОПУ вказав, що необхідно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту лінії фронту, де росіяни завдають величезної шкоди і використовують керовані плануючі бомби.

"Але знову ж таки, проблема для нас полягає в часі", - каже Єрмак. "Я хотів би підкреслити, що зараз критичний момент. Дуже важливо, щоб пакет був схвалений цього місяця".

Допомога від США - останні новини

Рішення про виділення пакета допомоги для України блокується з кінця 2023 року. Ухвалення рішення блокують республіканці.

Видання Bloomberg писало, що США відтягують голосування за надання Україні пакета допомоги на кілька тижнів. Воно, найімовірніше, "застигло" до середини квітня.

Поряд із цим республіканці в Конгресі США серйозно розглядають надання принаймні частини допомоги у вигляді позики.

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