Україна має відстояти свій суверенітет і незалежність на полі бою, зазначив генсек НАТО.

Позиція Організації північноатлантичного договору (НАТО) стосовно майбутнього членства України незмінна - спочатку Україні треба перемогти у війні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбулося 14-15 лютого у Брюсселі (Бельгія).

"Стосовно України позиція НАТО не змінилася. Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз увага приділяється забезпеченню перемоги України у війні", - сказав Столтенберг.

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Він додав, що "єдиний спосіб інтегрувати і гарантувати, аби Україна могла рухатися на шляху до ближчої євроатлантичної співпраці, полягає у тому, щоб забезпечити перемогу України як суверенної і незалежної держави".

У цьому зв'язку, як зазначив генсек НАТО, головне завдання союзників Альянсу зараз полягає у забезпеченні України озброєнням, боєприпасами та іншими необхідними поставками, потрібними для витіснення російських загарбників.

"І ми також працюємо над більш довготривалим партнерством, допомагаючи Україні перейти від озброєння, доктрин і стандартів радянської епохи до стандартів НАТО", - сказав Столтенберг і додав, що йдеться про покращення сумісності української армії з арміями організації, проведення реформи у секторі безпеки і оборони. "Усе це наблизить Україну до НАТО", - підкреслив він.

Як заявив Столтенберг, найкращий доказ того, що підтримка працює і насправді допомагає Україні - це прогрес, який країна здобуває на полі бою.

Шлях України до НАТО - що треба знати

Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Потім Єнс Столтенберг заявив, що для вступ нашої держави в Альянс таке рішення мають схвалити всі 30 країн-членів блоку.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що процес вступу України до НАТО буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни з РФ.

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