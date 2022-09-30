Під час війни з РФ стало зрозуміло, що у нашої країни в Європі одна з найкращих армій, зазначили в Офісі президента.

Процес вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни з Росією.

Україна дозволить Альянсу модернізуватися, щоб стати ефективнішим з точки зору відповіді на подібні типи експансії з боку інших держав, розповів радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що цей процес (вступу України до НАТО - Ред.) буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни. Тобто, по суті, зараз оголошено, що одним з важливих підсумків війни буде - це буде інший тип конфігурації безпеки загальноєвропейський, де Україна буде відігравати одну з ключових ролей. І, в принципі, наші партнери теж до цього готові...", - зазначив він.

Подоляк додав, що під час розвитку війни з РФ вже зрозуміло, що у нашої країни в Європі одна з найкращих, креативних, боєздатних армій.

"...Україна веде той тип війни, який дуже важливий для розуміння, як правильно воювати в таких інтенсивних бойових діях, і відповідно Україна надзвичайно важливий і корисний партнер буде для НАТО", - підкреслив радник.

Росія спробувала анексувати частини низки областей України, а Київ подав заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку - найважливіші новини

23-27 вересня на захоплених окупантами частинах Херсонської та Запорізької областей відбулися псевдореферендуми про вихід зі складу України та приєднання до Росії, а на підконтрольній супротивнику території Донецької та Луганської - про приєднання до РФ.

Супротивники змушували людей голосувати під дулами автоматів і "намалювали" результати псевдореферендумів - нібито абсолютна більшість учасників віддали голоси "за" ініціативи окупантів.

Зокрема, Україна, Євросоюз та США вже не визнали результати псевдореферендумів.

30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив, що РФ анексує частини чотирьох областей України.

Після цього з'явилася інформація, що Київ подав заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Пізніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для вступ України в НАТО таке рішення мають схвалити всі 30 країн-членів блоку.

Довідка УНІАН. Київ вирішив поповнити лави НАТО після того, як Росія у 2014 році захопила український Крим і вторглася на частину Донецької та Луганської областей. РФ категорично проти того, щоб Україна стала членом НАТО.

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