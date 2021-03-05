Віце-прем'єр наголосила на важливості для євроатлантичної інтеграції законопроектів, які ухвалив парламент останнього скликання.

Україна найближчим часом може отримати відповідь на питання щодо вступу до НАТО.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте такожІнтеграція України до НАТО вимагає прогресу у реформах - посольство США

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО. На початку ефіру сказали: "Давайте натиснемо! Ми готові зробити все можливе". Якщо з таким же запалом ми будемо виконувати план дій щодо членства, це може статися набагато швидше, ніж для Північної Македонії", - сказала Стефанішина.

"Наше членство буде за десять плюс-мінус два роки", - зазначив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Також Стефанішина розповіла, що вимагає НАТО від України для вступу.

"По-перше, це реформи і робота зі столицями (держав-членів Альянсу - ред.). Реформи, які ми вже впроваджуємо", - зазначила віце-прем'єр.

За її словами, йдеться про реформу оборонних закупівель, служб внутрішньої безпеки, СБУ, реформи, які стосуються верховенства права, сектору безпеки і оборони.

"Ми вже ухвалили низку законів, ми ухвалили політичне рішення розпочати реформу "Укроборонпрому". Сьогодні Україна вперше долучилась до оборонних закупівель НАТО. Ми отримали цей статус. Українські військові вже зараз подали документи на участь і роботу на посадах в країнах Альянсу", - говорить віце-прем'єр.

Стефанішина повідомила, що лише за останні півроку два види навчань НАТО в Чорноморському регіоні були проведені в Україні.

"Ми отримали статус партнера з розширеними можливостями не тому, що ми просили про нього, а тому що країни Альянсу визнали, що Україна робить свій внесок, беручи участь у всіх міжнародних операціях НАТО, і долучаючись до оборонних закупівель, і показуючи, що ми готові до реформ всередині країни", - пояснила вона.

Читайте такожКравчук заявив, що Україна має бути в НАТО, а думка Росії не грає жодної ролі (відео)

Вона наголосила на важливості законопроєктів, які ухвалив парламент останнього скликання.

"Повірте, цей парламент ухвалив ті рішення, які роками лежали на полицях. Цей парламент ухвалив у першому читанні закон про реформу СБУ. Це не лише про забирання економічних повноважень - це про створення повноцінної євроатлантичної системи внутрішньої безпеки всередині країни. Це ті рішення, про які ми сьогодні комунікуємо в столиці і про які говоримо з новою американською адміністрацією", - підсумувала Стефанішина.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій