Відповідний законопроект був ухвалений в першому читанні в січні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ухвалення закону про реформування Служби безпеки України пришвидшить рух України до НАТО.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зокрема, Столтенберг сказав, що законопроект про реформування СБУ (проект закону "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" – УНІАН), який зараз перебуває в парламенті, допоможе пришвидшити рух України до Альянсу.

Реформування СБУ: що відомо

У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).

Наразі до законопроекту про реформування СБУ народні депутати України внесли вже понад 2 тисячі поправок.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Костянтин Гончаров