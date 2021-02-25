Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ухвалення закону про реформування Служби безпеки України пришвидшить рух України до НАТО.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
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Зокрема, Столтенберг сказав, що законопроект про реформування СБУ (проект закону "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" – УНІАН), який зараз перебуває в парламенті, допоможе пришвидшити рух України до Альянсу.
Реформування СБУ: що відомо
У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).
Наразі до законопроекту про реформування СБУ народні депутати України внесли вже понад 2 тисячі поправок.
Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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