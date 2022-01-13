Зокрема, йдеться про стійкий режим припинення вогню, відведення важкого озброєння і безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ на усій частині окупованого Донбасу.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер назвав три безпекові передумови, які Російська Федерація, як країна-окупант, має виконати для виконання Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Карпентер сказав під час віртуального брифінгу для журналістів на платформі ZOOM за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Дипломат підтвердив, що Україна брала участь у сьогоднішньому засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Якщо говорити про конфлікт в Україні, українська сторона сказала, що віддана виконанню Мінських домовленостей 2014-2015 років як способу урегулювання конфлікту", - сказав Карпентер.

Посол додав, що Україна з цією метою здійснює широкі заходи, а США підтримують українські зусилля.

"Проте, я відзначив би, що Мінська домовленість 2015-го року (комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей - УНІАН) говорить про ряд положень, які потрібно виконати для того, аби Україна забезпечила суверенітет і територіальну цілісність з повним контролем над її міжнародним кордоном. І перший елемент цієї домовленості вимагає стійкого режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння з погоджених зон і безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ по всій території частини східного Донбасу, яка перебуває під контролем Росії. І ці три умови не були виконані. Тож, м'яч насправді перебуває на російській стороні", - наголосив Карпентер.

"Як тільки ці базові безпекові передумови будуть виконані, тоді ми можемо продовжити роботу над втіленням Мінської домовленості", - заявив Карпентер.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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