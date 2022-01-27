Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна не буде вести перемовини з російськими маріонетками-бойовиками на окупованому Донбасі, а лише з офіційною владою Росії, як країни, яка є стороною збройного конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час візиту до Копенгагена.
Глава МЗС сказав, що зустріч політичних радників "нормандського формату" у Парижі не принесла великих змін.
"Нічого не змінилося. Це погані новини. Хороші новини полягають у тому, що радники погодились знову зустрітись у Берліні через два тижні, що означає, що принаймні впродовж наступних двох тижнів Росія належним чином залишатиметься на дипломатичному шляху", - заявив Кулеба.
Також він сказав, що Україна готова рухатися дорогою виконання Мінських домовленостей, і зокрема, першими мають бути втілені питання безпеки. "Але Росія повинна підійти до цих перемовин сумлінно та з точки зору здобуття прогресу. На жаль, єдина найбільша вимога, яку висуває Росія, полягає у тому, що Україна має прямо брати участь у перемовинах з російськими маріонетками у Донецькій і Луганській областях, замість того, аби вести переговори з Росією. І цього не буде. Це питання принципу. Мінські домовленості не так розроблялися. Конфлікт не так розгортався. Це конфлікт між Росією і Україною, і його результат - це російська агресія. І ми будемо вести перемовини з ними (з Кремлем - УНІАН)", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС сказав, що якщо Росія досягне успіху у тому, щоби відбувалися прямі перемовини між Україною і ставлениками Росії на окупованій частині Донбасу, то це означатиме, що Росія зможе зняти з себе будь-яку відповідальність за усі свої дії та вчинки на Донбасі.
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.