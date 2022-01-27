Глава МЗС назвав хорошою новиною, що через два тижні має відбутися наступна зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна не буде вести перемовини з російськими маріонетками-бойовиками на окупованому Донбасі, а лише з офіційною владою Росії, як країни, яка є стороною збройного конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час візиту до Копенгагена.

Глава МЗС сказав, що зустріч політичних радників "нормандського формату" у Парижі не принесла великих змін.

"Нічого не змінилося. Це погані новини. Хороші новини полягають у тому, що радники погодились знову зустрітись у Берліні через два тижні, що означає, що принаймні впродовж наступних двох тижнів Росія належним чином залишатиметься на дипломатичному шляху", - заявив Кулеба.

Також він сказав, що Україна готова рухатися дорогою виконання Мінських домовленостей, і зокрема, першими мають бути втілені питання безпеки. "Але Росія повинна підійти до цих перемовин сумлінно та з точки зору здобуття прогресу. На жаль, єдина найбільша вимога, яку висуває Росія, полягає у тому, що Україна має прямо брати участь у перемовинах з російськими маріонетками у Донецькій і Луганській областях, замість того, аби вести переговори з Росією. І цього не буде. Це питання принципу. Мінські домовленості не так розроблялися. Конфлікт не так розгортався. Це конфлікт між Росією і Україною, і його результат - це російська агресія. І ми будемо вести перемовини з ними (з Кремлем - УНІАН)", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС сказав, що якщо Росія досягне успіху у тому, щоби відбувалися прямі перемовини між Україною і ставлениками Росії на окупованій частині Донбасу, то це означатиме, що Росія зможе зняти з себе будь-яку відповідальність за усі свої дії та вчинки на Донбасі.

Читайте такожРадники лідерів країн "нормандського формату" погодили спільне комюніке: деталіЯк повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

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