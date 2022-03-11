За словами заступника керівника ОП, Зеленський готовий безпосередньо говорити з Путіним, але не піде на жоден компроміс щодо російської позиції під час переговорів.

Україна відкрита до нейтрального статусу, але потребує твердих гарантій безпеки.

Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав у коментарі CNN.

За його словами, президент Володимир Зеленський готовий безпосередньо говорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але не піде на жоден компроміс щодо російської позиції під час переговорів.

Жовква зауважив, що Україна не була занадто оптимістичною щодо зустрічі глава МЗС України і Росії, яка відбулася 10 березня в Анталії і не призвела до жодного прориву у перемовинах.

"Це дуже добре, що вони зустрілись, але, на жаль, ми можемо сказати, що міністр закордонних справ Росії не є тим, хто ухвалює остаточне рішення. Остаточне рішення зупинити війну, зробити режим припинення вогню, вивести війська ухвалюється лише однією людиною", - заявив Жовква, очевидно, маючи на увазі Путіна.

Жовква додав, що хоча Зеленський готовий до дипломатичного рішення, він особисто не чув про це від Путіна або його радників.

"Останнє, що я чув від них, що ми повинні далі працювати в форматі двох делегацій... але, подивіться, навіть досягнуті угоди під час цих переговорів не дотримуються", - заявив Жовква, маючи на увазі гуманітарні коридори.

При цьому, Жовква заявив, що Україна відкрита до нейтралітету, "якщо блок НАТО не готовий на даний момент прийняти Україну".

"Але водночас ми потребуємо твердих безпекових гарантій для України, аби ці жахливі війни, ця жахлива агресія не повторювалася у майбутньому", - наголосив Жовква.

Заступник керівника ОП сказав, що Україна хоче працювати з Путіним і сусідніми країнами для започаткування системи, яку він назвав "оновленою системою безпеки Європи".

Також він зазначив, що Україна заслужила стати частиною європейської сім'ї та відкрита до нейтралітету.

Вас також можуть зацікавити новини: