Керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрів дорогого гостя прямо на угорсько-українському кордоні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відразу по прибуттю в Україну зустрівся з керівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою.

Микита приїхав зустріти угорського гостя на КПП "Захони" на угорсько-українському кордоні. Про зустріч у Facebook написав сам Сійярто.

Очільник угорського МЗС заявив, що Микита "приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

"Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні", – зауважив Сійярто.

Після цього міністр вирушив до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що зустріч міністрів покликана підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Угорщина й Україна

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу наклав вето на допомогу Україні на суму 50 млрд євро. На саміті 1 лютого лідери ЄС знову спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.

Саме через це чиновники ЄС покладають великі сподівання на візит Сійярто до України. Вони мають надію, що це допоможе розблокувати виділення допомоги Києву.

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