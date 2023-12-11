Зазначається. що відбулася "ґрунтовна і щира" розмова глав МЗС України та Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про хід зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, яка відбулася у Брюсселі. Про це глава МЗС повідомив в Instagram.

"Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова", - повідомив Кулеба.

За його словами, він давно знайомий з Сійярто, але з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так ґрунтовно вдалося поговорити.

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"Ми чесно відповідали на запитання один одного, - наголосив Кулеба. - Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати Президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру".

"Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти", - додав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде політику, що шкодить євроатлантичним прагненням України та підриває обороноздатність нашої держави. Наприклад, цього тижня партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України в ЄС.

Крім того, Угорщина систематично блокує виділення коштів ЄС на закупівлю зброї для України. Впродовж майже усього року Угорщина блокує схвалення 8-го транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру.

Також Орбан заявляв про наміри заблокувати схвалення створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років.

Сьогодні, 11 грудня, Кулеба повідомив, що відмова на поточному етапі історії від започаткування переговорів про вступ України в Європейський Союз матиме руйнівні наслідки для усіх на континенті. За його словами, боротьба за рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу триватиме до останньої хвилини саміту за участі голів держав і урядів країн-членів Європейського Союзу 14-15 грудня.

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