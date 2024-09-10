Чиновники зазначають, що робота євангелістів, яка спрямована на побудову відносин з республіканськими лідерами та виборцями, є надзвичайно важливою, хоча вони підкреслюють, що євангелісти також звертаються і до демократів.

Зі зростаючим впливом Дональда Трампа на вибори в США, Україна робить стратегічну ставку на підтримку американських євангелістів. Ця релігійна спільнота має великий вплив на Республіканську партію, і Київ прагне зміцнити зв'язки, щоб забезпечити продовження американської допомоги у війні з Росією Як зазначають у The Washington Post, українські лідери сподіваються, що через релігійні кола вдасться зберегти політичну та військову підтримку США у війні проти російської агресії, навіть у разі можливого повернення Дональда Трампа до влади.

"Це можна назвати синергією — вони відстоюють те, що для них важливо, і що також важливо для нас", — сказав один з українських чиновників, який побажав залишитися анонімним, оскільки не був уповноважений спілкуватися з пресою. "Вони дійсно, дійсно нам допомагають".

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Павло Унгурян, український євангеліст і громадський лідер, який допоміг організувати молитовний сніданок, пояснив, що його церква відіграє важливу роль поза межами країни, "особливо в контексті, скажімо, тихої дипломатії та неофіційної дипломатії".

Інші українці також визнають вплив євангелістського меседжу, який вони сподіваються посилити найближчими місяцями. У лютому Київська школа економіки — через неприбуткову організацію Kyiv Global Outreach — уклала контракт на 3,6 мільйона доларів з вашингтонською лобістською фірмою DCI Group, головним завданням якої є розповідати історії українських євангелістів американській аудиторії. "Серед консервативних республіканців це є джерелом впливу", — сказав Гарі Маркс, видатний американський євангеліст, який очолює цей проєкт DCI.

Євангелісти США

Сполучені Штати є важливою країною для республіканської партії, оскільки на виборах 2016 і 2020 років від 37% до 46% виборців Трампа ідентифікували себе як білі євангелісти, серед яких такі видатні фігури, як Джонсон і Пенс. На виборах 2020 року 76% білих євангелістів проголосували за Трампа.

Стівен Мур, американський християнин, який очолює проєкт "Свобода України" — організацію, яка допомагає українським євангелістам налагоджувати зв’язки з американськими політичними та релігійними лідерами, — вважає, що два фактори були вирішальними у зміні думки Джонсона: брифінги розвідки, які чітко показали загрозу з боку Росії, і зустрічі з українцями.

Чи ідтримуватиме США Україну після виборів

Віцепрезидентка США та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що у разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну.

"Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі", - сказала віцепрезидентка.

Натомість, під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті Трамп заявив, що незадоволений підтримкою України, бо нібито запити Києва "ніколи не припиняються".

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, які колись жили. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він іде з 60 млрд доларів... Він щойно поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому й оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це вирішу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив опальний американський політик.

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