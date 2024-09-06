На думку аналітиків, успіх екс-глави Білого дому може мати ключове значення для війни в Україні.

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США загрожує кризою безпеки в Європі масштабу Другої світової війни. Про у матеріалі для Foreign Policy пишуть Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс, та Едвард Стрінгер, маршал авіації Королівських ВПС у відставці та старший науковий співробітник британського аналітичного центру Policy Exchange.

Вони кажуть, що успіх екс-глави Білого дому матиме наслідки далеко за межами США і може мати ключове значення для війни в Україні. Так, перемога Трампа може залишити Європу "в скрутному становищі", і закликають лідерів на континенті почати планувати цей результат.

"До кінця січня 2025 року найважливішого партнера континенту, Сполучені Штати, може очолити колишній президент Дональд Трамп, який заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що їй заманеться" з європейськими країнами, які цього не зробили. робити те, що він хотів: витрачати більше на оборону. Попередня адміністрація Трампа напружила трансатлантичні відносини, і наступна ітерація майже напевно буде гіршою. Звільнившись від впливу традиційних республіканців-атлантистів, які складали його кабінет під час його першого терміну, Трамп на другому терміні зіткнеться з меншими перешкодами на шляху до досягнення успіху", - вважають експерти. Відео дня

Вони нагадують, що Трамп попередив, що негайно припинить всю допомогу США Києву та вимагатиме швидкого припинення війни, а це, ймовірно, вимагатиме від України поступки значної частини своєї території Росії.

"І це може бути лише початком. Трамп давно ставив під сумнів цінність НАТО, тому не можна уявити, що він позбавить США зобов’язань захищати Європу. Він міг би втілити в життя широко розповсюджену пропозицію аналітика Сумантри Майтри щодо "сплячого НАТО", згідно з якою військові США нададуть матеріально-технічну підтримку як останній засіб, але залишать усі інші обов’язки щодо оборони НАТО Європі, або піде стопами президента Франції Шарля де Голля, який усунув Францію від військового командування НАТО (але не самого альянсу) у 1966 році", - вважають аналітики.

На їхню думку, Трамп може діяти швидко, пообіцявши ніколи не наказувати військам США воювати за Європу.

"У результаті Європа буде змушена протистояти кризі безпеки такого масштабу, з яким вона не стикалася з часів Другої світової війни", – пишуть вони.

Після обговорення можливої ​​стратегії для Європи, якщо така ситуація станеться, включно з припущеннями щодо того, які країни можуть замінити військове керівництво США, автори стверджують, що країни повинні діяти терміново, щоб підготуватися.

"Час є дорогоцінним товаром під час війни. І сьогодні, коли війна стоїть на порозі, а Сполучені Штати загрожують підштовхнути європейську безпеку до найнебезпечнішої точки за останні десятиліття, континент витрачає його даремно", — кажуть аналітики.

На їхню думку, європейським країнам необхідно було почати планувати можливість повернення Трампа принаймні рік тому, коли стали очевидними високі шанси на такий результат, давши собі більше часу для підготовки.

"Натомість європейські уряди засунули голови в пісок. Якщо Трампа оберуть, такій позиції доведеться покласти край. Європейські країни-члени НАТО будуть змушені діяти, щоб забезпечити безпеку континенту та захистити свободу його людей. Набагато краще, щоб вони підходили до цього важкого завдання якомога раціональніше та з якомога більшою передбачливістю, ніж безладно поспішаючи", - резюмують експерти.

Вибори президента США - останні новини

Стала відома дата першого "телебатлу" Гарріс - Трамп. Теледебати Трамп - Гарріс відбудуться в Національному конституційному центрі, який розташований у Філадельфії 10 вересня.

Дебати транслюватиме у прямому ефірі канал ABC News. Початок заплановано на 21:00 за місцевим часом, вони триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами.

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