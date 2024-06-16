Кандидат у президенти США заявив, що вирішить питання безмірного апетиту України ще до повернення в Білий дім.

Дональд Трамп, який знову претендує на крісло президента США, розкритикував масштаби підтримки України. Він пригрозив зупинити фінансову допомогу.

Під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті Трамп заявив, що незадоволений підтримкою України, бо нібито запити Києва "ніколи не припиняються".

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, які колись жили. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він іде з 60 млрд доларів... Він щойно поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому й оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це вирішу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив опальний американський політик.

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Водночас він запевнив, що симпатизує президенту України через те, як той повівся під час скандалу 2019 року.

Політичний скандал 2019 року

У вересні 2019 року вибухнув політичний скандал між тодішнім президентом США Дональдом Трампом і новообраним лідером України Володимиром Зеленським.

Тоді в американській пресі з'явилися публікації, згідно з якими Трамп та його адвокат Руді Джуліані з травня по серпень чинили тиск на Зеленського, намагаючись переконати його відновити розслідування щодо Хантера Байдена - сина Джо Байдена, зокрема, 25 липня між Трампом та Зеленським відбулася телефонна розмова, під час якої Трамп особисто попросив Зеленського посприяти розслідуванню корупційних зв'язків родини Байденів та передати отримані результати його представникам.

У свою чергу президент України не відреагував на погрози опального американскьгого лідера.

Ставлення Трампа до України - останні новини

Колишня радниця Трампа Фона Гілл заявила, що за часів свого президентства Дональд Трамп висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії

На початку квітня The Washington Post опублікувала матеріал, заснований на словах людей, які особисто обговорювали з Трампом його ідею закінчити війну в Україні "за 24 години". Ці люди стверджують, що весь план Трампа полягає в тому, щоб примусити Україну до територіальних поступок Росії в обмін на мирну угоду.

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