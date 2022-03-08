Глава держави наголошує, що українці чинитимуть опір, навіть якщо російські війська зайдуть в українські міста.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українські громадяни готові протистояти російським військам, які вдерлися в Україну, впродовж усього життя.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу ABC, стенограма якого є у розпорядженні УНІАН.

"Я переконаний, що українці готові протистояти росіянам протягом всього свого життя. Навіть в тих містах, де є російські окупанти, вони отримали неабияку відсіч від цивільного населення, яке не мало жодної зброї. Така сміливість, це щось небачене, а російські військові не мають такої сміливості. Проблема в тому, що на одного українського солдата в нас 10 російських солдатів, а на один український танк, в нас 50 російських танків, але ми їх знищуємо, і ця прірва скорочується. Питання як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас", - наголосив Зеленський.

"Ми будемо стояти, і навіть якщо вони зайдуть в наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною і ніхто не віддасть нашу незалежність", - заявив глава держави.

Зеленський переконаний, що сьогодні війна в Україні, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім в Німеччині. "Це дуже серйозно. США далеко, але за останні дні в мене відчуття, що Сполучені штати, ближчі до нас", - заявив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести діалог з Росією про гарантії безпеки, щодо майбутнього окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму, але не готова капітулювати

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