Міжнародна організація не може сформувати своє ставлення до РФ.

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації через небажання організації вигнати представників Росії.

Як повідомила членкиня делегації Євгенія Кравчук, 25 листопада Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії.

"Від сьогодні ми, українська делегація, бойкотуємо роботи у ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця", – сповістила Кравчук.

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Росія в ОБСЄ – останні новини

24-26 листопада в Польщі триває осіння сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Через 9 місяців кривавої повномасштабної війни Росія залишається одним із членів ПА.

Утім російська делегація не має змоги брати участь в сесії, оскільки, як 16 листопада повідомили в МЗС Польщі, росіяни не отримали візи.

Крім цього, відомо, що очільникові МЗС Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі, через що він не потравляє на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня.

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