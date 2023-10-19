Франція стала п’ятою державою G7, з якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Сьогодні було розпочато перший раунд переговорів з Французькою Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Як зазначили в Офісі президента України, українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї також увійшли заступник очільника ОП Роман Машовець та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Франція стала п’ятою державою G7 після США, Великої Британії, Канади та Японії, з якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

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"Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів із Францією як країною - засновницею Європейського Союзу й НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - наголосив Жовква.

У ОП зазначили, що початок двосторонніх переговорів з Францією поглиблює її незмінну підтримку України у військовій, безпековій та економічній сферах.

"Невіддільною складовою гарантій безпеки є також допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічній відбудові України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, 12 липня лідери країн "Великої сімки" (G7) погодили декларацію безпекової підтримки України. Так, країни G7 започатковували процес перемовин з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї. До декларації приєдналися вже понад два десятки країн.

На початку вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість щодо безпекових гарантій: команди України та Франції працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій.

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