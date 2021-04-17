Один зі свідків заявив, що дипломат приїжджав на петербурзький ярмарок "Юнона", де нібито шукав бази даних про громадян Росії.

Російська ФСБ показала відео затримання у Санкт-Петербурзі консула Генконсульства України Олександра Сосонюка.

Стверджується, що його затримали нібито при отриманні закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і спецслужб, пише РБК.

Читайте такожМЗС Росії через затримання в Санкт-Петербурзі українського консула викликало тимчасового повіреного у справах УкраїниНа кадрах видно, як Сосонюк спочатку сидить в ресторані з якоюсь жінкою, та передає йому нібито електронний пристрій.

Після цього до них підійшли співробітники ФСБ, оголосивши про затримання Сосонюка за шпигунство і збір даних закритого характеру, переданий пристрій вилучили.

Під час опитування, також показаного на відео, один зі свідків каже, що раніше дипломат цікавився базами даних росіян і кримінальних справ: нібито Сосонюк з 17 по 19 березня приїжджав на ярмарок "Юнона", де свідок працює продавцем телефонів і планшетів.

За словами свідка, Сосонюк шукав бази даних про громадян Росії, зокрема, його нібито цікавили прописки, реєстраційні номери машин, база ФСБ і кримінальних справ.

У відео також продемонстровано консульську картку Олександра Сосонюка.

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: що відомо

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явно ворожий характер щодо Російської Федерації".

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

У відповідь Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

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Автор: Катерина Комолова