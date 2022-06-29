Депутат заявив, що Німеччина могла б надати Україні "велику кількість БМП Marder, а також артилерію і танки Leopard".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України опозиційний депутат у Німеччині звинуватив уряд канцлера Олафа Шольца у тому, що він хоче нав'язати Україні мир на умовах країни-окупанта.

Про це заявив Родеріх Кізеветтер (ХДС), повідомляє Passauer Neue Presse.

"Можна було передбачити, що Україна перейде до оборони, тому що зброя була обіцяна всього кілька тижнів тому, але так і не була доставлена", – сказав він.

Кізеветтер заявив, що Німеччина могла б надати Україні "велику кількість БМП Marder, а також артилерію і танки Leopard".

"Німеччина дуже і дуже багато ускладнила Україні. Очевидно, вони хочуть нав'язати мир, заморивши Україну голодом, поставляючи лише невелику кількість важливої зброї ... якщо зараз НАТО не надасть Україні масовану підтримку, ми приймемо російську силову політику", - підкреслив депутат бундестагу.

У травні Кізеветтер побував в Україні, після чого заявив, що був учасником місій на Балканах і в Афганістані, але "жодного разу не був свідком настільки масового знищення військовими цивільних", "завжди вважав Росію культурною нацією", а тепер "глибоко вражений жахливими наслідками застосування російської зброї" і "просто в жаху від військових злочинів".

Війна в Україні та позиція Шольца:

19 червня 2022 року Шольц заговорив про спрощення процесу вступу до ЄС.

Шольц також заявив, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

28 червня 2022 року Шольц заявив, що поки бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

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