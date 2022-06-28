Світові політики назвали мерзенним удар по цивільному об'єкту.

Лідери країн "Великої сімки" відреагували на ракетний удар російської армії по торговому центру в Кременчуці. Вони запевнили, що президент РФ Володимир Путін і всі винні понесуть відповідальність.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненому в Twitter.

Світові політики назвали мерзенним удар по цивільному об'єкту, де знаходилися сотні мирних громадян.

"Ми, лідери G7, рішуче засуджуємо мерзенний напад на торговий центр в Кременчуці. Ми разом з Україною оплакуємо невинних жертв цієї жорстокої атаки. Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", – зазначено в заяві.

Крім того, "Велика сімка" продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", – підсумували лідери G7.

Ракетний удар по Кременчуку - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ міста Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр.

Споконвічно повідомлялося про 16 загиблих і десятки постраждалих. Згодом кількість жертв збільшилася до 18. При цьому 36 осіб вважаються зниклими безвісти після ворожого удару по ТРЦ"Амстор".

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