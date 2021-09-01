Представництво має оперативно відстежувати і реагувати на виклики, що пов’язані з агресивними діями Росії.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення представництва Міністерства закордонних справ у м. Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено під час засідання уряду.

Харківській ОДА та Харківській міській раді необхідно забезпечити представництво відповідним приміщенням.

Утворення представництва має на меті подальшу реалізацію євроінтеграційного та євроатлантичного курсу та оперативне відстеження і реагування на виклики, що пов’язані з агресивними діями Росії.

"Міністерство закордонних справ України працює для людей. Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він розповів, що важливим напрямом роботи представництва МЗС в Харкові стане підтримка місцевого бізнесу, зокрема у виході на зовнішні ринки, та залучення в регіон нових іноземних інвестицій.

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"Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту, а також допомагатиме місцевій владі в реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО, переговорах з партнерами, розбудові культурних та туристичних зв'язків", - додав Кулеба.

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Автор: Леся Лещенко