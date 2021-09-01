Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очільник МІД Росії Сергій Лавров заблукав "у трьох соснах російської історії".
Кулеба написав у Twitter, що "Лавров заблукав у трьох соснах російської історії".
"...До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі", – зазначив чиновник.
Раніше Сергій Лавров прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що "російський газ є найбруднішим у світі". За словами Лаврова, такі заяви робляться "не від великого розуму", повідомляло російське агентство ТАСС.
"Зараз українські колеги вправляються у якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх первісна назва. Те кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно" – говорив Лавров.