Глава МЗС України розкритикував російського колегу через коментарі про слова Зеленського щодо російського газу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очільник МІД Росії Сергій Лавров заблукав "у трьох соснах російської історії".

Кулеба написав у Twitter, що "Лавров заблукав у трьох соснах російської історії".

"...До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі", – зазначив чиновник.

Раніше Сергій Лавров прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що "російський газ є найбруднішим у світі". За словами Лаврова, такі заяви робляться "не від великого розуму", повідомляло російське агентство ТАСС.

"Зараз українські колеги вправляються у якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх первісна назва. Те кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно" – говорив Лавров.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Віталій Саєнко