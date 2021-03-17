Кабінет міністрів разом з місцевою Одеською владою повинен негайно зайнятися комплексним розв'язання проблем, пов'язаних з аварійним станом дамби Хаджибейського лиману.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила народний депутат від «Опозиційної платформи — за життя» Тетяна Плачкова.

«Проблемами дамби Хаджибейського лиману потрібно зайнятися комплексно, починаючи з питань щодо визначення власника цієї гідротехнічної споруди та закінчуючи проведенням необхідних для її безпечного функціонування робіт», – зазначила політик.

Парламентарій підкреслила, що значення дамби для Одеси доводити не потрібно. Це найважливіший елемент інфраструктури міста та області, технічний стан якого щорічно погіршується. А прорив може призвести й до техногенної, й до екологічної катастрофи.

Тетяна Плачкова уточнила, що місцеві бюджети не зможуть самостійно провести всі необхідні роботи, потрібна допомога на державному рівні, і профільні міністерства, і служби повинні були зайнятися цим раніше. Крім того, ситуація ускладнюється тим, що аварійна дамба безхазяйна.

«Для України це далеко не поодинокий випадок. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, більшість гідротехнічних споруд в нашій країні введені в експлуатацію за радянських часів і в основному безхазяйні – тобто не перебувають на балансі жодного підприємства, органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Хто ж буде відповідати, якщо аварія не дай боже станеться? Готую депутатський запит до уряду. Його завдання - негайно втрутитися в ситуацію з дамбою Хаджибейського лиману і вжити всіх необхідних заходів для запобігання екологічній та техногенній катастрофам через її аварійний стан», - резюмувала Тетяна Плачкова.

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Автор: Іван Бойко