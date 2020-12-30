Напередодні новорічних свят президент Володимир Зеленський виконав свою обіцянку щодо надання житла постраждалим унаслідок вибуху на Позняках родинам.

Усі 40 родин, помешкання яких було зруйноване внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках, незабаром отримають нові квартири.

Про це заявила народний депутат Леся Забуранна, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

"На сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири. Ще 16 родин подали всі необхідні документи на оформлення права власності", – зазначила парламентар.

Читайте такожВибух у Києві: мешканці будинку на Позняках провели акцію та створили арт-об'єкт (фото)Леся Забуранна наголосила, що йдеться про помешкання у двох ЖК – "Кришталеві джерела" та "Лісова казка".

Водночас, за її словами, постає питання ремонту та облаштування отриманих квартир.

"Ми сподіваємося, що КМДА виконає свої обіцянки й надасть необхідну матеріальну допомогу для постраждалих родин для того, щоб вони могли зробити ремонти у своїх нових квартирах", – сказала народний депутат.

Вона зауважила, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Вибух у багатоповерхівці на Позняках: що відомо

Вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня 2020 року. Було пошкоджено 40 квартир. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

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Автор: УНІАН