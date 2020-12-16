У Києві на Позняках почався демонтаж зруйнованої вибухом багатоповерхівки, який триватиме всю зиму.
Про це розповідається в сюжеті ТСН.
Робітники кажуть, що процес складний, бо по боках стоять житлові секції, а на розібрання руйнувань у них піде щонайменше з тиждень на один поверх.
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Вибух у багатоповерхівці на Позняках: що потрібно знати
Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Було зруйновано четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. Внаслідок вибуху загинули 5 осіб. Без житла залишились 125 людей.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відучували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.
У "Київгазі" повідомили, що протягом червня знімали лічильники в зазначеному будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам усю інформацію та документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.
13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках.
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