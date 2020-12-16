Зруйновану будівлю будуть розбирати до кінця зими.

У Києві на Позняках почався демонтаж зруйнованої вибухом багатоповерхівки, який триватиме всю зиму.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Робітники кажуть, що процес складний, бо по боках стоять житлові секції, а на розібрання руйнувань у них піде щонайменше з тиждень на один поверх.

Вибух у багатоповерхівці на Позняках: що потрібно знати

Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Було зруйновано четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. Внаслідок вибуху загинули 5 осіб. Без житла залишились 125 людей.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відучували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

У "Київгазі" повідомили, що протягом червня знімали лічильники в зазначеному будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам усю інформацію та документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.

13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора